Non si ferma all' alt della polizia e scappa in auto per le vie di Monza indagato imprenditore | Non mi andava di fermarmi

Un inseguimento spettacolare si è verificato nelle vie di Monza quando un'auto ha ignorato l'alt di una volante, dando inizio a una fuga ad alta velocità. L'automobilista, un imprenditore, ha proseguito la corsa tra le strade cittadine senza fermarsi, prima di essere fermato dagli agenti. L'uomo ha spiegato di non aver voluto fermarsi, ma la fuga ha attirato l'attenzione di testimoni e delle forze dell'ordine. Nessun altro dettaglio sulle conseguenze della vicenda o sul motivo della fuga è stato reso noto.

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