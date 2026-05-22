Non si ferma all' alt della polizia e scappa in auto per le vie di Monza indagato imprenditore | Non mi andava di fermarmi
Un inseguimento spettacolare si è verificato nelle vie di Monza quando un'auto ha ignorato l'alt di una volante, dando inizio a una fuga ad alta velocità. L'automobilista, un imprenditore, ha proseguito la corsa tra le strade cittadine senza fermarsi, prima di essere fermato dagli agenti. L'uomo ha spiegato di non aver voluto fermarsi, ma la fuga ha attirato l'attenzione di testimoni e delle forze dell'ordine. Nessun altro dettaglio sulle conseguenze della vicenda o sul motivo della fuga è stato reso noto.
Inseguimento da film per le vie di Monza dopo che un imprenditore non si è fermato all'alt della polizia ed è scappato in auto ad elevata velocità per le strade cittadine prima di essere fermato dagli agenti. È accaduto nel pomeriggio del 20 maggio.Il fattoTutto è nato da un giro di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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