Sbagliare è il vero insegnamento Julio Velasco e la rivoluzione del fallimento L’appello ai giovani | La vita non è un campionato

Julio Velasco ha dedicato più di due ore a parlare di errori e di come questi rappresentino un insegnamento. Ha sottolineato che la vita non è un campionato e ha rivolto un appello ai giovani, evidenziando come la pressione silenziosa possa trasformare un ragazzo in un adulto ossessionato dai risultati. Il focus non è stato sulla tattica o sugli schemi, ma sul valore degli sbagli e sul loro ruolo nel percorso di crescita.

Julio Velasco ha parlato per oltre due ore. Non di tattica, non di schemi. Di giovani, di sbagli, di quella pressione silenziosa che trasforma un ragazzo in un piccolo adulto ossessionato dal risultato. L’occasione è stata il podcast “The BSMT” condotto da Gianluca Gazzoli, e il tecnico argentino – da tempo una sorta di filosofo pop dello sport italiano – ha usato le parole come colpi precisi: secchi, senza retorica. Il primo concetto che smonta è il più diffuso. Quello che identifica la vita con una classifica. “Bisogna dire ai giovani che la vita non è un campionato”, ha spiegato Velasco. “Perché a volte si esagera con questa metafora dello sport e si creano delle deformazioni”. Il messaggio, per chi cresce, dovrebbe essere un altro: “Fai quello che ti piace fare, scegli una cosa in cui sei bravo e, possibilmente, che ti permetta di vivere di quello”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DI UN'ALTRA CATEGORIA! JULIO VELASCO passa dal BSMT!

Notizie e thread social correlati

Julio Velasco: «Roberto Baggio dovrebbe perdonarsi per il rigore di Usa 94. Lo sport è questo. La dovrebbe vivere come la possibilità di insegnare ai giovane che questo può succedere anche ai grandissimi»Julio Velasco ha commentato il rigore sbagliato da Roberto Baggio durante la Coppa del Mondo del 1994, affermando che il giocatore dovrebbe...

“Uno dei problemi della pallavolo lo è anche dell’Italia: i giovani non piacciono. Faccio sempre un esempio”: parla Julio VelascoJulio Velasco, ex allenatore della nazionale di pallavolo femminile, ha commentato il problema della scarsa attrattiva della pallavolo tra i giovani...

Temi più discussi: Julio Velasco: Roberto Baggio dovrebbe perdonarsi per il rigore di Usa 94. Lo sport è questo. La dovrebbe vivere come la possibilità di insegnare ai giovane che questo può succedere anche ai grandissimi; La Nazionale fuori dal Mondiale 2026, tra talenti perduti e mancanza di coraggio; VNL femminile 2026: ecco le prime quattro avversarie dell’Italia di Velasco nella settimana di Brasilia; Week1 di VNL Femminile, ecco le 14 Azzurre scelte da Velasco.

Julio Velasco: Roberto Baggio dovrebbe perdonarsi per il rigore di Usa 94. Lo sport è questo. La dovrebbe vivere come la possibilità di insegnare ai giovane che questo può ...Ospite di Gianluca Gazzoli al Basement, l'allenatore mito della pallavolo italiana e mondiale racconta come si gestisce una squadra e come si convive con l’errore e la pressione. E alla fine ci sono l ... vanityfair.it

Velasco ipnotizza il Valli: Se diamo il top qualcosa viene sempre fuoriLo sport è fare, non solo capire. Dopo l’errore pensiamo alla palla successiva. L’essere umano impara per feedback, sbagliare è parte del processo. Coach e filosofo, Julio Velasco ha raccontato la ... ilrestodelcarlino.it