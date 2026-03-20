Julio Velasco, ex allenatore della nazionale di pallavolo femminile, ha commentato il problema della scarsa attrattiva della pallavolo tra i giovani in Italia. Ha sottolineato che per mantenere i risultati bisogna considerare le sconfitte estive come parte del processo di crescita. Velasco ha parlato del suo ultimo biennio da ct, evidenziando l’importanza di una mentalità vincente e di un approccio realistico alle difficoltà.

“Per continuare a vincere bisogna pensare che l’estate prima si è perso “. È il mantra di Julio Velasco in vista del suo ultimo biennio da ct della Nazionale di pallavolo femminile. Dopo aver vinto tutto – Olimpiadi e Mondiali – una delle squadre azzurre più forti di tutti i tempi (e non si parla solo di volley) deve trovare nuove motivazioni e intuizioni per affrontare la strada che porta ai Giochi di Los Angeles 2028, gli ultimi di Velasco sulla panchina italiana. “Poi spazio a qualcun altro”, ha raccontato il ct in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Velasco ha già le idee chiare su come ripartire: “Si deve impostare il lavoro pensando a cosa avremmo dovuto fare per vincere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Uno dei problemi della pallavolo lo è anche dell’Italia: i giovani non piacciono. Faccio sempre un esempio”: parla Julio Velasco

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