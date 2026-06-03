Manca meno di un anno all’edizione 2027 del Festival di Sanremo, che sarà la prima condotta e direzione artistica di Stefano De Martino. La manifestazione potrebbe cambiare formula rispetto al passato, con alcuni aspetti ancora da definire. La presenza dell’Eurovision potrebbe influenzare il nuovo assetto del festival, anche se non sono stati forniti dettagli ufficiali. La produzione sta lavorando per una rinnovata versione dell’evento, senza conferme su eventuali rivoluzioni.

Manca meno di un anno alla nuova edizione del Festival di Sanremo 2027, la prima targata Stefano De Martino che debutterà all’Ariston nella doppia veste di conduttore e direttore artistico della manifestazione e chi si aspetta uno spettacolo tradizionale probabilmente resterà deluso. Secondo le indiscrezioni riportate da Dagospia, ci sarebbero grandi novità all’orizzonte, la più importante riguarderebbe la serata delle cover del venerdì che potrebbe sparire lasciare posto a una competizione interamente dedicata all’Eurovision Song Contest. Sempre secondo le indiscrezioni, l’idea sarebbe nata su spinta delle major discografiche e della Fimi, la Federazione Industriale Musica Italiana, che avrebbero chiesto alla Rai di istituire una selezione autonoma per scegliere il rappresentante italiano in Europa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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© Screenworld.it - Sanremo 2027 è un cantiere aperto: Stefano De Martino prepara la rivoluzione? (e perché c’entra l’Eurovision)

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