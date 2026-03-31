Stefano De Martino | ecco chi vorrebbe al suo fianco al Festival di Sanremo 2027

Stefano De Martino ha dichiarato di voler accanto a sé al Festival di Sanremo 2027 Maria De Filippi. La proposta è stata resa pubblica attraverso un'intervista, in cui ha spiegato di desiderare la presenza della conduttrice nel suo team per l'evento. Al momento, non ci sono conferme ufficiali o dettagli aggiuntivi riguardo a eventuali accordi o collaborazioni future.

Stefano De Martino vorrebbe Maria De Filippi al suo fianco al Festival di Sanremo 2027. Ecco cosa è emerso. Stefano De Martino non è più soltanto “quello che ballava ad Amici”. Oggi è uno dei volti più dinamici della televisione italiana, capace di muoversi con naturalezza tra intrattenimento leggero, conduzione e racconto. E mentre il suo nome circola sempre più spesso accanto a progetti ambiziosi, una suggestione inizia a farsi spazio: un possibile approdo al Festival di Sanremo 2027, magari con una presenza speciale al suo fianco — quella di Maria De Filippi. Leggi anche Grande Fratello VIP, iniziano i primi richiami: cos’è accaduto Stando a quanto riporta l’esperto di gossip Amedeo Venza: “Stefano vorrebbe la Queen per il suo festival di Sanremo!!!”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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