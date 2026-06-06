La Regione ha approvato una variazione di bilancio da 103,2 milioni di euro. La somma sarà destinata a finanziare interventi nelle aree sanità, infrastrutture e cultura. La manovra include risorse per completare opere già avviate e sostenere progetti strategici. La decisione segue la seconda variazione di bilancio approvata recentemente. Nessun dettaglio sui singoli interventi o modalità di distribuzione delle risorse.

FIRENZE – “Siamo all’indomani della seconda variazione di bilancio, un provvedimento organico che attiverà risorse per 103,2 milioni di euro; che da una parte favorisce gli interventi strategici e dall’altra destina risorse dove necessario per arrivare al termine di opere già avviate. Nella sua prossima seduta i l consiglio regionale inizierà la discussione su questa variazione, con l’obiettivo di arrivare all’approvazione entro fine mese ”. A dirlo, anticipando alla stampa alcuni dei contenuti della variazione di bilancio che sarà discussa in Consiglio nei prossimi giorni, è stato il presidente della Toscana Eugenio Giani, che ha come sottolineato la costante concertazione con i Comuni alla base delle scelte fatte e la decisione di concentrare le risorse su tre macrotemi: sanità e sociale, infrastrutture, cultura e istruzione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Sanità, infrastrutture e cultura: la Regione propone una variazione di bilancio da 103,2 milioni di euro

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