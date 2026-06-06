Sandrigo | torna la Festa del Bacalà tra tradizione e innovazione
A Sandrigo si svolge la Festa del Bacalà, con un programma che combina tradizione e innovazione. Durante l’evento, si presentano diverse varianti gourmet dello stoccafisso delle Lofoten, preparate con tecniche e ingredienti diversi rispetto al passato. La manifestazione si concentra sulla valorizzazione del piatto simbolo della cucina veneta, evidenziando come un pesce considerato naufragato possa diventare un elemento centrale nella dieta locale. La festa si svolge con degustazioni, esposizioni e dimostrazioni culinarie.
Come si trasforma un naufragio in un pilastro della dieta veneta?. Quali varianti gourmet verranno preparate con lo stoccafisso di Lofoten?. Cosa collegherà la musica degli studenti alla storia di Pietro Querini?. Perché la Confraternita difende con tanta forza la ricetta originale?.? In Breve Eventi preliminari il 29 agosto a Villa Mascotto e il 15 settembre col Gran Galà.. Mostra fotografica a Villa Sesso Schiavo dal 24 al 29 settembre.. Concerto musicale degli studenti Zanella previsto per il 25 settembre in Piazza SS. Filippo.. Utilizzo esclusivo di Stoccafisso di Lofoten IGP per garantire l'autenticità della ricetta.. Sandrigo si prepara alla 39ª edizione della Festa del Bacalà con un programma tra gastronomia e cultura. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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