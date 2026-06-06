Sandrigo | torna la Festa del Bacalà tra tradizione e innovazione

Notizia in breve

A Sandrigo si svolge la Festa del Bacalà, con un programma che combina tradizione e innovazione. Durante l’evento, si presentano diverse varianti gourmet dello stoccafisso delle Lofoten, preparate con tecniche e ingredienti diversi rispetto al passato. La manifestazione si concentra sulla valorizzazione del piatto simbolo della cucina veneta, evidenziando come un pesce considerato naufragato possa diventare un elemento centrale nella dieta locale. La festa si svolge con degustazioni, esposizioni e dimostrazioni culinarie.