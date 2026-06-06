A Sandrigo il bacalà con una sola “c” è più di una pietanza. È un simbolo che coinvolge piazze, tavoli e memoria collettiva. Ogni anno, la tradizione si rinnova, portando in strada e nelle case un piatto che rappresenta un legame con il passato e i viaggi attraverso mari e secoli. La festa si svolge in spazi pubblici e privati, celebrando un patrimonio che si tramanda di generazione in generazione.

A Sandrigo il bacalà (rigorosamente con una sola “c”) non è soltanto una specialità gastronomica. È un pezzo di storia locale, un racconto che attraversa mari e secoli e che ogni anno torna a occupare piazze, tavole e luoghi della memoria. Dal 17 al 20 e dal 24 al 28 settembre torna infatti la Festa del Bacalà alla Vicentina, giunta alla 39ª edizione, appuntamento ormai consolidato nel calendario di fine estate del Veneto. La manifestazione continua a ruotare attorno a uno dei piatti simbolo della cucina regionale, ma negli anni ha costruito un programma più ampio, capace di intrecciare gastronomia, cultura, musica e valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sandrigo festeggia il suo "bacalà"

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