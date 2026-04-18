San Galdino vescovo di Milano 18 aprile | vita opere e diffusione del culto

Da quotidiano.net 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

San Galdino, morto nel 1176, fu arcivescovo di Milano durante il periodo di conflitto tra la Chiesa guidata da papa Alessandro III e l’imperatore Federico Barbarossa. La sua vita e le sue opere sono state oggetto di studi che ne hanno ricostruito il ruolo nel contesto storico e religioso del XII secolo. Il culto a lui dedicato si è diffuso nel tempo, mantenendo viva la memoria della sua figura.

San Galdino (†1176) fu arcivescovo di Milano negli anni difficili dello scontro tra la Chiesa di papa Alessandro III e l’imperatore Federico Barbarossa. Già arcidiacono del Duomo, seguì il pontefice nell’esilio e, rientrato, venne creato cardinale e poi eletto alla cattedra ambrosiana (1166). Come legato pontificio sostenne le città della Lega Lombarda e ristabilì la comunione ecclesiale depennando le nomine fatte dagli antipapi. La sua azione pastorale si distinse per la ricostruzione materiale e morale di Milano dopo le devastazioni imperiali del 1162. Rimane celebre la carità verso gli ultimi: l’istituzione del “pane di San Galdino”, segno di attenzione ai poveri e ai carcerati per debiti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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