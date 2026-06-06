Durante le perquisizioni a San Giovanni Rotondo sono state trovate tre pistole e altri oggetti non specificati. L’arresto è avvenuto dopo una sparatoria che ha coinvolto due persone. Le motivazioni dietro il tentato omicidio sono considerate di natura banale. Non sono stati forniti dettagli sugli altri materiali trovati durante le operazioni o sui motivi che hanno portato all’episodio violento.

? Punti chiave? In Breve Un colpo di pistola scuote la quiete di San Giovanni Rotondo dopo una lite. Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio aggravato per l’episodio avvenuto a San Giovanni Rotondo la sera del 24 maggio scorso. Il sospetto avrebbe sparato contro un cinquantunenne, ferendolo al fianco sinistro durante una discussione scoppiata all’interno dell’abitazione della vittima. L’aggressione, scatenata da motivi che sono stati definiti futili, ha lasciato il borgo sotto shock per la violenza improvvisa. Il bottino di armi e munizioni rinvenuto durante le perquisizioni. Le indagini condotte dai militari, coordinate dalla Procura di Foggia, hanno permesso di localizzare l’indagato e di condurre perquisizioni sia personali che nei locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Giovanni Rotondo: arsenale e arresto dopo la sparatoria

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