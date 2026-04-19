Il mantello di San Francesco a San Giovanni Rotondo

In occasione dell’ottocentesimo anniversario, viene esposto a San Giovanni Rotondo il mantello di San Francesco. L’oggetto, conservato in un museo locale, è stato portato in mostra per l’occasione. La presentazione ha attirato visitatori e studiosi interessati alla storia e alla tradizione religiosa associata alla figura del santo. L’evento si svolge senza particolari restrizioni o limitazioni, invitando il pubblico a osservare da vicino il cimelio.

In occasione dell’ottocentesimo anniversario della morte di san Francesco d’Assisi e nella prospettiva degli eventi giubilari per i 500 anni dalla promulgazione della bolla Religionis Zelus, con cui il 3 luglio 1528 Papa Clemente VII ha approvato la riforma che ha istituito l’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, il. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il mantello di San Francesco a San Giovanni Rotondo Agenda del Santuario Il Mantello di San Francesco a San Giovanni Rotondo Notizie correlate Il mantello di San Francesco a San Giovanni Rotondo: il programmaIn occasione dell’ottocentesimo anniversario della morte di san Francesco d’Assisi e nella prospettiva degli eventi giubilari per i 500 anni dalla... A due fratelli di San Giovanni Rotondo il premio America InnovazioneAi fratelli Pier Paolo e Michele Mangiacotti di San Giovanni Rotondo, rispettivamente di 18 e 21 anni, è stato... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Paola, Festa di San Francesco: dieci giorni di eventi e Mara Sattei per la serata clou; Il mantello di San Francesco a San Giovanni Rotondo: il programma; Il mantello di San Francesco a San Giovanni Rotondo | il programma; Paola e la Calabria si stringono a San Francesco. Ecco il programma religioso dei Solenni Festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Il mantello di San Francesco a San Giovanni Rotondo: il programmaIl mantello di San Francesco a San Giovanni Rotondo: il programma In occasione dell’ottocentesimo anniversario della morte di san Francesco d’Assisi e ... ilsipontino.net A San Giovanni Rotondo il mantello di san Francesco: sarà esposto due mesi nel santuario di san PioL'annuncio è arrivato ieri, al termine delle celebrazioni religiose dell'Epifania: a San Giovanni Rotondo arriverà il mantello di san Francesco. Preziosa reliquia con alle spalle una storia ... bari.repubblica.it A L’Aquila ha preso vita vita una prima assoluta che è molto più di un concerto: “Faccia a faccia con San Francesco, poeta di Dio e del mondo”, un incontro tra musica, parole e spiritualità, capace di unire passato e presente in un’unica emozione. La voce di Si facebook Il 21 aprile alle 18, nella chiesa inferiore della Basilica di san Francesco, fra Marco Moroni, presiederà la santa messa in suffragio di papa Francesco a un anno dalla morte. La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook d x.com