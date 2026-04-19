Il mantello di San Francesco a San Giovanni Rotondo

Da ilsipontino.net 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione dell’ottocentesimo anniversario, viene esposto a San Giovanni Rotondo il mantello di San Francesco. L’oggetto, conservato in un museo locale, è stato portato in mostra per l’occasione. La presentazione ha attirato visitatori e studiosi interessati alla storia e alla tradizione religiosa associata alla figura del santo. L’evento si svolge senza particolari restrizioni o limitazioni, invitando il pubblico a osservare da vicino il cimelio.

In occasione dell’ottocentesimo anniversario della morte di san Francesco d’Assisi e nella prospettiva degli eventi giubilari per i 500 anni dalla promulgazione della bolla Religionis Zelus, con cui il 3 luglio 1528 Papa Clemente VII ha approvato la riforma che ha istituito l’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, il. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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