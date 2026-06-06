san costanzo lavori di ammodernamento alle poste

L’ufficio postale di Viale della Libertà a San Costanzo sarà chiuso da martedì a causa di lavori di ammodernamento. Gli interventi mirano a migliorare i servizi e l’accoglienza, coinvolgendo la chiusura temporanea dell’edificio. La riapertura è prevista al termine degli interventi, senza indicazioni precise sulla durata. Durante il periodo di chiusura, i clienti sono invitati a rivolgersi agli altri uffici postali della zona.

L’ ufficio postale di Viale della libertà a San Costanzo da martedì sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorarne la qualità dei servizi e dell’accoglienza, che ne comporteranno la chiusura. La sede infatti è inserita nell’ambito di " Polis ", il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide. Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di San Costanzo la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Mondolfo, in Piazza del Comune 19, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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