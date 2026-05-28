Progetto Polis | al via i lavori alle Poste di Palomonte

I lavori di ammodernamento sono iniziati all’ufficio postale di Palomonte, inserito nel progetto Polis di Poste Italiane. L’intervento prevede interventi strutturali e tecnologici per migliorare l’accoglienza e l’efficienza dei servizi. La ristrutturazione mira a garantire un accesso più rapido e semplice ai servizi postali per i cittadini. Le opere sono in corso e coinvolgono l’installazione di nuove attrezzature e la riqualificazione degli spazi interni.

Anche l’ufficio postale di Palomonte è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Colle Umberto, al via i lavori allufficio postale: spazi e servizi con il progetto Polis @valdotv

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