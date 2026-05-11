Arriva anche a Torrebruna il progetto Polis di Poste italiane | i lavori di ammodernamento

Da chietitoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torrebruna sono iniziati i lavori di ammodernamento della sede postale, parte del progetto Polis di Poste italiane. L’intervento riguarda i comuni con meno di 15.000 abitanti e prevede interventi di riqualificazione degli spazi e delle strutture esistenti. La realizzazione delle opere è stata annunciata dall’azienda, che ha comunicato l’avvio delle attività di cantiere senza specificare le tempistiche esatte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Al via i lavori di ammodernamento della sede postale di Torrebruna, nell’ambito del progetto Polis di Poste italiane, dedicato ai comuni con meno di 15mila abitanti.Sono iniziati, infatti, i lavori di ristrutturazione e rinnovamento della sede di via Roma che comprendono l’installazione di nuovi.🔗 Leggi su Chietitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Poste Italiane, avviati i lavori del progetto "Polis" nell'ufficio di VallesaccardaPresso l’ufficio postale di Vallesaccarda sarà possibile richiedere ed ottenere i servizi Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, il codice...

Fontanarosa, al via i lavori del progetto "Polis" nell'ufficio di Poste ItalianePresso l’ufficio postale di Fontanarosa sarà possibile richiedere ed ottenere i servizi Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, il codice...

Si parla di: A Torrebruna l’ufficio postale diventa Polis; A Torrebruna arriva l’ufficio mobile di Poste Italiane durante i lavori all’ufficio postale.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web