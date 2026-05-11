Arriva anche a Torrebruna il progetto Polis di Poste italiane | i lavori di ammodernamento

A Torrebruna sono iniziati i lavori di ammodernamento della sede postale, parte del progetto Polis di Poste italiane. L’intervento riguarda i comuni con meno di 15.000 abitanti e prevede interventi di riqualificazione degli spazi e delle strutture esistenti. La realizzazione delle opere è stata annunciata dall’azienda, che ha comunicato l’avvio delle attività di cantiere senza specificare le tempistiche esatte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui