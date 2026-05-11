Arriva anche a Torrebruna il progetto Polis di Poste italiane | i lavori di ammodernamento
A Torrebruna sono iniziati i lavori di ammodernamento della sede postale, parte del progetto Polis di Poste italiane. L’intervento riguarda i comuni con meno di 15.000 abitanti e prevede interventi di riqualificazione degli spazi e delle strutture esistenti. La realizzazione delle opere è stata annunciata dall’azienda, che ha comunicato l’avvio delle attività di cantiere senza specificare le tempistiche esatte.
Al via i lavori di ammodernamento della sede postale di Torrebruna, nell’ambito del progetto Polis di Poste italiane, dedicato ai comuni con meno di 15mila abitanti.Sono iniziati, infatti, i lavori di ristrutturazione e rinnovamento della sede di via Roma che comprendono l’installazione di nuovi.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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