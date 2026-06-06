Salasso affitti in sei anni sono cresciuti 5 volte in più degli stipendi Impennata a Milano e Firenze +49% | gli aumenti nelle grandi città

Da quotidiano.net 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In sei anni, i costi degli affitti sono aumentati di cinque volte rispetto agli stipendi. Le città di Milano e Firenze hanno registrato un incremento del 49% nei prezzi degli affitti. I dati si basano su fonti ufficiali e mostrano come i prezzi degli affitti siano in crescita, mentre i salari sono rimasti invariati. La differenza tra questi due indicatori evidenzia un aumento del costo abitativo rispetto alla capacità di spesa delle famiglie.

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Roma, 6 giugno 2026 – I prezzi degli affitti corrono, gli stipendi restano al palo. La fotografia scattata dalla Cna, a partire dai dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, mette in cifre la percezione frutto dell’esperienza reale. Ebbene sì, dal 2019 al 2025, i canoni di locazione in Italia sono cresciuti in media cinque volte in più rispetto ai salari.  Milano e Firenze guidano la classifica dei rincari con un aumento del 49% rispetto al 2019: oggi per un appartamento di 70 metri quadri servono oltre 1.800 euro al mese nel capoluogo lombardo e 1.340 a Firenze. Negli stessi sei anni gli stipendi hanno registrato aumenti molto più contenuti, tra il 7 e il 15%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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