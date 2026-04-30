La mappa dei redditi tra Monza e la Brianza | dove vivono i brianzoli più ricchi e quanto sono cresciuti gli stipendi

Tra il 2023 e il 2024, gli stipendi medi tra i residenti di Monza e della Brianza sono aumentati in media del 3,47%. Questo incremento si riflette su tutta la regione, con alcune aree che hanno registrato variazioni più significative rispetto ad altre. La crescita dei redditi si combina con la distribuzione geografica, evidenziando quali zone sono diventate più ricche nel corso dell'ultimo anno.

A Monza gli stipendi sono saliti mediamente del 3,47%% tra il 2023 e il 2024 (un balzo in avanti di 1.123 euro, decisamente più elevato rispetto al 3,19% della scorsa rilevazione). È quanto emerge dall’elaborazione di Dossier dei dati pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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