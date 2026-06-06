Tra il 2019 e il 2025, gli affitti nelle principali città italiane sono aumentati fino a cinque volte rispetto ai salari. A Napoli, gli aumenti sono stati del 40%, mentre in altre città i rincari sono stati ancora maggiori. Questa differenza tra costi di affitto e retribuzioni rende più difficile per giovani, famiglie e lavoratori trovare alloggi accessibili. I dati mostrano una crescita rapida dei costi abitativi rispetto ai salari, aggravando la questione dell’accesso alla casa.

Tempo di lettura: 2 minuti Dal 2019 al 2025 gli affitti nei principali capoluoghi italiani sono cresciuti molto più rapidamente delle retribuzioni, aggravando il problema dell’accesso alla casa per giovani, famiglie e lavoratori. È quanto emerge da un’elaborazione Cna sui dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate e sull’andamento delle retribuzioni nette nello stesso periodo. In media, in tutti i capoluoghi di provincia analizzati, i canoni di locazione per un appartamento standard da 70 metri quadrati sono aumentati tra il 19% (Potenza) e quasi il 50%, mentre le retribuzioni hanno registrato incrementi molto più contenuti, generalmente compresi tra il 7% e il 15%. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Cna, affitti cresciuti fino a 5 volte più dei salari: a Napoli incrementi del 40%

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