Sabrina Salerno ha condiviso una foto al mare in cui indossa un bikini leopardato, mostrando un fisico tonico a 58 anni. La cantante si trova sulla spiaggia, con il mare sullo sfondo, e il suo sorriso è evidente. La foto ha ricevuto numerosi commenti dai fan, colpiti dalla sua forma fisica. La cantante si trova in un momento di relax, con i capelli sciolti e il volto sorridente.

L’estate è ufficialmente iniziata, come ha dimostrato chiaramente il primo scatto in bikini di Sabrina Salerno. La cantante ha infiammato i social pubblicando su Instagram una serie di foto in spiaggia che la ritraggono con un costume maculato che valorizza appieno il suo fisico formoso e statuario. Il post ha immediatamente fatto il giro del web, scatenando una pioggia di commenti entusiasti da parte di fan provenienti da tutto il mondo — dall'Italia alla Spagna, fino a Francia e Inghilterra — pronti a celebrare una bellezza senza tempo (la Salerno ha compiuto 58 anni a marzo) che ridefinisce completamente il concetto di sensualità per le over fifty. Dietro a una forma fisica così invidiabile non c'è solo un'ottima genetica, come ammette la stessa showgirl, ma un grandissimo spirito di disciplina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Salerno.

© Gazzetta.it - Sabrina Salerno in gran forma: la foto in bikini fa impazzire i fan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SABRINA SALERNO - SABRINA verses BIKINIS II

Notizie e thread social correlati

La foto cancellata di Giulia Stabile e Madame fa impazzire i fanUna foto di Giulia Stabile e Madame, pubblicata e poi rimossa su Instagram dalla cantante, ha generato discussioni tra i follower.

Il tenero bacio tra Giulia Stabile e Madame fa impazzire i fan: ma la foto viene pubblicata e poi “scompare”Un’immagine che ritrae un bacio tra Giulia Stabile e Madame è stata pubblicata per pochi istanti sul profilo Instagram della cantautrice prima di...

Temi più discussi: Tutto pronto per il Giugno Terranuovese. Anche Sabrina Salerno sul palco; Sarabanda Celebrity, Enrico Papi gela Sabrina Salerno: Quante volte hai tradito?, poi la stoccata ad Asia Argento; Sarabanda Celebrity, il team di Sabrina Salerno sfida quello di Asia Argento: il racconto della terza puntata; Tensione a Sarabanda Celebrity tra Asia Argento e Sabrina Salerno, Enrico Papi interviene: Ora calmatevi.

Dana L Salerno - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Sabrina Salerno a Belve: Ho conosciuto mio padre a 12 anni. Amante di Berlusconi? FalsoÈ Sabrina Salerno una delle protagoniste dell'ultima puntata di Belve, il programma di interviste di Francesca Fagnani che stasera, martedì 2 dicembre su Rai 2, si chiuderà dopo un'altra stagione di ... gazzetta.it

Sabrina Salerno, chi è: inizio carriera difficile, la stalker e la malattia/ Sulla barella paura di morireSabrina Salerno, tutto sulla vita della showgirl: carriera in salita, una stalker ossessiva e quel ricovero che le ha cambiato la vita. Classe 1968, Sabrina Salerno è una vera e propria icona degli ... ilsussidiario.net