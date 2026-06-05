La foto cancellata di Giulia Stabile e Madame fa impazzire i fan

Una foto di Giulia Stabile e Madame, pubblicata e poi rimossa su Instagram dalla cantante, ha generato discussioni tra i follower. La foto non è più disponibile e nessuna delle due ha fornito spiegazioni sul motivo della cancellazione. La presenza dell’immagine ha suscitato interesse e speculazioni sul rapporto tra le due.

Uno scatto pubblicato e subito rimosso dal profilo Instagram di Madame ha scatenato il gossip estivo: Giulia Stabile e la cantante al centro di un mistero social che nessuna delle due ha ancora spiegato Giulia Stabile e Madame sono tornate al centro dell’attenzione con un’immagine che, nel giro di pochi minuti, ha acceso il dibattito sui social e riaperto le porte del gossip estivo. Tutto è partito da una fotografia comparsa sul profilo Instagram della cantante e rimossa poco dopo: uno scatto che ritrae le due artiste mentre si scambiano un bacio sulle labbra. Il tempo di una pubblicazione fugace, poi la cancellazione. Ma nell’epoca degli screenshot, pochi istanti sono più che sufficienti per trasformare una semplice immagine in un caso mediatico. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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