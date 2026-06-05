Il tenero bacio tra Giulia Stabile e Madame fa impazzire i fan | ma la foto viene pubblicata e poi scompare

Un’immagine che ritrae un bacio tra Giulia Stabile e Madame è stata pubblicata per pochi istanti sul profilo Instagram della cantautrice prima di scomparire. La foto mostra i due in un gesto affettuoso, suscitando l’entusiasmo dei fan. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alla pubblicazione o alle motivazioni della rimozione dell’immagine.

Uno scatto affettuoso ha scatenato i fan di Giulia Stabile e Madame. Per pochi istanti, infatti, sul profilo Instagram ufficiale della cantautrice è apparso lo scatto assieme alla ballerina Giulia Stabile, già vincitrice di “Amici”. Le due si scambiavano un tenero bacio. Poi però la fotografia è “scomparsa”, rimossa dopo qualche secondo. Ma i follower di Madame più attenti hanno avuto il tempo di fare un frame e diffonderlo sui social. Il bacio era non quello tra due innamorate, ma tra due grandi amiche che si conoscono da anni. E più precisamente dal 2021. Il minimo comune denominatore si chiama Sangiovanni. Il cantante è un amico storico di Madame ed anche l’ex fidanzato della ballerina di Rosalia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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