Sabato 6 giugno, alle ore serali, su canale 13 si terrà il Gran Galà del Calcio Umbro 2026. L’evento premia le eccellenze del calcio regionale con una cerimonia dedicata ai riconoscimenti ufficiali. La trasmissione trasmetterà le premiazioni e le interviste ai protagonisti. La serata si svolge in diretta e sarà visibile sulla rete televisiva locale. Non sono stati comunicati dettagli sulla partecipazione di ospiti o sulle categorie premiate.

Stasera grande spettacolo in tv col Gran Galà del Calcio Umbro 2026: ebbene sì, stasera in TV le emozioni dell’oscar del calcio Made in Umbria. Esattamente, il meglio calcio umbro torna protagonista sul piccolo schermo. Dopo aver illuminato Assisi con una serata di eleganza, passione e grandi storie sportive, il Gran Galà del Calcio Umbro 2026 – L’Originale arriva in TV per far rivivere, comodamente in salotto, a tutti gli appassionati di calcio, le emozioni dell’evento andato in scena nei giorni scorsi nella fantastica location della Locanda del Cardinale. Le emozioni per l’appunto, i volti dei premiati, gli applausi e l’atmosfera unica del 26 maggio 2026 tornano protagonisti su TRG – Canale 13 del digitale terrestre. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Sabato 6 giugno: stasera su canale 13 l’oscar del calcio Umbria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

OSCARS 2026 LIVE: Red Carpet Arrivals at Academy Awards | OSCAR Red carpet LIVE | Hollywood | N18G

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L'Erede torna stasera su Canale 5: nelle anticipazioni del 5 giugno Melek fa saltare il matrimonio

Leggi anche: PALINSESTI 7-13 GIUGNO 2026: RAI1 TRA MONDIALI E FILM HOT, KARAOKE SU CANALE 5

Temi più discussi: Tante feste, balli e concerti: cosa fare stasera a Bergamo e provincia; Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e Provincia; Accordi e Disaccordi | Puntata 6 giugno 2026; Sport in tv oggi (sabato 6 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming.

Clamoroso a Parigi: Matteo Arnaldi, che avrebbe dovuto giocare stasera 5 giugno la semifinale del Roland Garros contro Fabio Cobolli, è stato costretto a ritirarsi. Colpa di un virus che gli rende impossibile scendere in campo. Domani, sabato 6 giugno, alle 1 x.com

Indie del Giorno -- Venerdì 5 Giugno 2026 reddit

Cosa vedere su Sky Cinema stasera Sabato 6 Giugno 2026 - Le Cose Non DetteGuida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Scopri il palinsesto ... digital-news.it

Guida tv sabato 6 giugno 2026: cosa vedere stasera in tv?Ecco quello che ci aspetta stasera in tv, la guida tv di sabato 6 giugno 2026, i programmi, film, le serie tv su Rai Mediaset La7 Discovery ... dituttounpop.it