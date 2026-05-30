PALINSESTI 7-13 GIUGNO 2026 | RAI1 TRA MONDIALI E FILM HOT KARAOKE SU CANALE 5

Notizia in breve

Dal 7 al 13 giugno 2026, i palinsesti televisivi prevedono diverse variazioni. Su Rai1 sono in programma eventi legati ai Mondiali di calcio e trasmissioni di film con contenuti per adulti. Canale 5 proporrà programmi di karaoke. Gli altri canali, tra cui Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema, presenteranno le loro programmazioni settimanali, senza ulteriori dettagli sui singoli contenuti.