Stasera su Canale 5 va in onda una nuova puntata di L’Erede. Nelle anticipazioni del 5 giugno, Melek si presenta a casa di Serhat e interrompe il matrimonio, non accettando di vedere la sua vita cambiare drasticamente. La scena mostra Melek che entra nel luogo dove si svolge la cerimonia, interrompendo gli sposi con decisione. La puntata si concentra sulla reazione di Serhat e sui tentativi di fermarla.

Melek non può accettare di vedere la sua vita distrutta e piomba a casa di Serhat per interrompere il matrimonio con Yildiz: ecco cosa succederà nella puntata de L'Erede in onda stasera su Canale 5 Dopo l'esordio della scorsa settimana, la nuova soap turca L'Erede si prepara a conquistare il pubblico di Canale 5 anche stasera con la seconda puntata. Costretto dalla sua famiglia a un matrimonio di circostanza e già combinato, il chirurgo Serhat dovrà dividersi tra l'obbedienza e l'amore per Melek. Le anticipazioni complete del 5 giugno Akif arriva a compiere un gesto estremo nei confronti del padre, Bekir Agha: lo abbraccia fino a provocarne la morte per strangolamento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - L'Erede torna stasera su Canale 5: nelle anticipazioni del 5 giugno Melek fa saltare il matrimonio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L'Erede su Canale 5, le anticipazioni del 5 giugno

L’Erede, anticipazioni puntate del 5 giugno su Canale 5: Hatcik soccorsa e portata in ospedaleIl 5 giugno, su Canale 5 alle 21:20, andranno in onda tre nuovi episodi de L’Erede.

Temi più discussi: L’Erede, la nuova serie turca da stasera su Canale 5: trama, cast, quante sono le puntate; Due matrimoni, una faida senza fine e un amore segreto; L'erede, la serie turca da stasera in tv: trama, cast, quante puntate sono; L’Erede, su Canale 5 debutta la soap turca più drammatica di sempre: un amore proibito, una famiglia stroncata e segreti a lungo nascosti.

Stasera su #Canale5 torna #LErede con tre nuove puntate. La trama. x.com

Le anticipazioni della puntata di stasera di L’erede: Melek interrompe il matrimonio di SerhatL a pace tra gli Yelduran e i Korda?l? sembra finalmente a portata di mano, ma basta un attimo a far saltare tutto. Stasera, venerdì 5 giugno, va in onda la seconda puntata della serie turca che ha de ... iodonna.it

L'Erede su Canale 5, le anticipazioni del 5 giugnoEcco le anticipazioni delle puntate di oggi venerdì 5 giugno de L'Erede la dizi turca in onda in prima serata su Canale 5 ... gazzetta.it