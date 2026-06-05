Putin incontra l’ex cancelliere tedesco e attacca Zelensky | Non c’è motivo di vederci La replica del leader di Kiev | Ha scelto la guerra – La diretta

Vladimir Putin ha incontrato l’ex cancelliere tedesco e ha dichiarato che non c’è motivo di incontrarsi. Nel frattempo, il leader di Kiev ha accusato Putin di aver scelto la guerra, respingendo la proposta di negoziati diretti avanzata dal presidente ucraino. La proposta di dialogo è stata presentata ieri, ma le trattative sono subito finite senza sviluppi concreti.

All’indomani della lettera a sorpresa con cui Volodymyr Zelensky ha proposto a Vladimir Putin l’avvio di negoziati diretti per porre fine alla guerra, le speranze di dialogo si sono rapidamente affievolite, fino a arenarsi già in serata. Nel frattempo, il conflitto continua a segnare la quotidianità: nuovi bombardamenti russi sull’Ucraina hanno causato diverse vittime, mentre è stato attribuito a Kiev il drone esploso nel porto di Costanza, in Romania. Tutti gli aggiornamenti in diretta. Dopo che Putin ha detto di fronte alla platea del Forum economico di San Pietroburgo che non intende incontrare Zelensky, un incontro, ha precisato, «che non avrebbe senso», il suo portavoce, Dmitry Peskov, precisa che l’invito a Mosca per il Presidente ucraino rimane in vigore. 🔗 Leggi su Open.online

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