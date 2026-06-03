Droni su San Pietroburgo a fuoco un terminal del petrolio Zelensky e il messaggio a Putin per la Davos russa | Attacco a 1.100 km – La diretta

Un attacco con droni ucraini ha colpito questa mattina un terminal petrolifero a San Pietroburgo. L'incidente ha causato incendi nel sito, senza segnalare vittime. Le autorità russe hanno confermato il danno alla struttura, situata a circa 1.100 chilometri dal confine ucraino. Zelensky ha inviato un messaggio a Putin, facendo riferimento a questo attacco come parte di quanto definisce una serie di azioni contro la Russia.

Un attacco con droni ucraini ha colpito stamattina il terminal petrolifero di San Pietroburgo, proprio mentre nella città russa prendeva il via il Forum economico internazionale, l’appuntamento annuale che riunisce dirigenti d’azienda e funzionari di governo sotto l’egida del presidente Vladimir Putin. I residenti hanno diffuso foto e video di esplosioni potenti e di un incendio di vaste proporzioni, con colonne di fumo nero che si alzavano sopra l’impianto affacciato sul Golfo di Finlandia, accanto al grande porto cittadino. Si tratta di uno dei principali snodi russi per lo stoccaggio e l’esportazione di carburante, che riceve e smista prodotti petroliferi via fiume, ferrovia e strada per un volume stimato di 12,5 milioni di tonnellate l’anno. 🔗 Leggi su Open.online

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Russian oil terminal ablaze after drone

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