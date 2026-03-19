Cagliari-Napoli Lobotka tra i convocati Milinkovic-Savic in vantaggio su Meret

Per la partita tra Cagliari e Napoli, in programma domani alle 18:30, sono stati convocati Lobotka e Milinkovic-Savic. Lobotka è tra i giocatori disponibili, mentre Milinkovic-Savic sembra essere in vantaggio su Meret per la posizione tra i pali. Potrebbero inoltre tornare in campo dal primo minuto Scott McTominay e Kevin De Bruyne.

Cagliari -Napoli (domani alle 18:30) potrebbe segnare il ritorno dal primo minuto di Scott McTominay e Kevin De Bruyne. I due campioni andrebbero a completare la mediana insieme a Billy Gilmour. Ecco le possibili scelte di Conte. Il punto di Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta. Cagliari-Napoli, le possibili scelte di Conte. Si legge sulla Gazzetta: “La formazione, in genere, si annusa proprio alla vigilia, nell’ultima rifinitura, quella nella quale Conte riceve le risposte che attende. Lobotka sta meglio, dovrebbe rientrare tra i convocati, ma si vedrà oggi. In mezzo al campo, con De Bruyne e McTominay, ci sarà sicuramente Gilmour; difesa confermata, con Beukema, Buongiorno e Olivera; e davanti non si scappa, gioca Hojlund. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Cagliari-Napoli, Lobotka tra i convocati. Milinkovic-Savic in vantaggio su Meret Articoli correlati Napoli, un addio tra Meret e Milinkovic-Savic: scelto già il sostituto! I dettagliIl Napoli inizia a guardare al futuro, dare un’occhiata intorno e capire come muoversi la prossima estate. Milinkovic-Savic in dubbio per Juventus-Napoli, le condizioni preoccupano: in preallarme MeretVanja Milinkovic-Savic è in dubbio per Juventus-Napoli dopo un risentimento muscolare accusato all’ultimo momento. Una selezione di notizie su Cagliari Napoli Lobotka tra i convocati... Temi più discussi: Napoli, Lobotka verso il rientro nella trasferta di Cagliari; Verso Cagliari-Napoli: Lobotka tra i convocati, chance da titolare per De Bruyne?; ? CAGLIARI-NAPOLI. Lobotka c’è e prenota almeno un posto in panchina; Cagliari-Napoli, oggi la ripresa degli allenamenti: due azzurri da valutare. Lobotka recupera per Cagliari-Napoli? Le condizioni del centrocampista azzurroIl Napoli si prepara ad affrontare il Cagliari nel trentesimo turno di Serie A: le condizioni di Lobotka in vista del match ... goal.com Cagliari-Napoli, tornano i fab four: la sfida è lanciataCamminando il meglio possibile sulle spalle di se stesso, Antonio Conte prova domani pomeriggio a ridare al Napoli una nuova identità intrisa di presente e di quella strana speranza ... ilmattino.it La conferenza stampa integrale di Fabio Pisacane verso Cagliari Napoli - facebook.com facebook #Napoli, assalto al secondo posto in due mosse: venerdì a #Cagliari, poi #Conte sfida #Allegri x.com