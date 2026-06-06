Il Napoli ha annunciato i primi rinnovi della stagione. Leonardo Spinazzola, 33 anni, ha firmato fino al 2029. A seguire, sono stati prolungati anche i contratti di altri due giocatori, Rrahmani e Lobotka. La società ha comunicato ufficialmente le nuove scadenze contrattuali senza ulteriori dettagli sui termini economici. La firma di Spinazzola segna l'inizio delle operazioni di rinnovo in corso.

I primi tre rinnovi del Napoli. Si apre la stagione dei rinnovi per il Napoli. A inaugurarla è stato Leonardo Spinazzola (33 anni) che il Napoli ha blindato fino al 2029. Il Corriere dello Sport scrive che c’era il pressing di diversi club sul giocatore che si sarebbe svincolato. C’era anche la Juventus. Spinazzola non è l’unico calciatore del Napoli che il club ha voluto tenersi stretto. Il secondo candidato è Rrahmani che è ormai diventato il numero uno della difesa, il pilastro del reparto difensivo, il nuovo Albiol. Si capisce e si sente immediatamente se il kosovaro è in campo o meno. È il più affidabile. Ha 32 anni e ormai una notevole esperienza. A breve sarà ufficializzato il suo prolungamento di contratto fino al 2029 con il club di Aurelio De Laurentiis. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Il Napoli e la stagione dei rinnovi: da Spinazzola a Rrahmani, fino a Lobotka

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Napoli: Manna annuncia il calciomercato di gennaio!

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