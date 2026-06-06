Rottamazione Imu Tari e multe | come funziona e quali Comuni aderiscono

Da ilgiornale.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È iniziata la procedura di rottamazione delle cartelle relative a Imu, Tari e multe. La legge n. 1972022 permette ai contribuenti di sanare i debiti pendenti con i Comuni che hanno aderito, attraverso pagamenti parziali o integrali. La richiesta può essere presentata online o presso gli uffici comunali. La lista dei Comuni coinvolti varia e viene aggiornata periodicamente. La scadenza per presentare le domande è fissata entro una data specifica, variabile a seconda del territorio.

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Entra nel vivo la rottamazione delle cartelle dei tributi locali. Con l’entrata in vigore della Legge n. 882026, i contribuenti con debiti verso le amministrazioni locali per mancati versamenti di Imu, Tari e multe stradali potranno sanare la propria situazione con un piano di rateizzazione e il possibile azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora. Come previsto dall’ultima Legge di Bilancio, i Comuni hanno piena autonomia nel definire i parametri della definizione agevolata per i tributi di competenza locale. La misuralegata al decreto legislativo sul federalismo fiscale approvato nel maggio 2025, autorizza le amministrazioni ad attivare sanatorie per lo stralcio, totale o parziale, dei costi accessori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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