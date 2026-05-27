A Milano, la proposta di rottamare Imu, Tari e multe nel 2026 è stata respinta, mentre a Roma l'amministrazione ha deciso di aderire. Napoli ha aperto alla misura, ma Bologna ha scelto di non partecipare. La lista dei Comuni che hanno deciso di aderire o meno a questa misura varia, creando una mappa di decisioni diverse sul territorio nazionale.

Milano dice no. Roma dice sì. Napoli apre, Bologna chiude. La mappa della rottamazione 2026 su Imu, Tari e multe stradali assomiglia più a un patchwork che a una riforma organica: decisa in parte a Roma, in parte nei singoli Comuni, con regole che cambiano da municipio a municipio e talvolta da cartella a cartella. Orientarsi è complesso per i cittadini, perché nel 2026 convivono infatti due sanatorie diverse, parallele e non coordinate tra loro. Il risultato è una vera mappa a macchia di leopardo. Comuni che aprono e Comuni che restano sul fronte del no. La doppia rottamazione di Imu, Tari e multe: perché il 2026 è diverso dagli altri anni. La novità del 2026 è tutta qui: per la prima volta esistono contemporaneamente due canali per sanare i debiti locali. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Rottamazione Imu, Tari e multe 2026: quali Comuni aderiscono, chi dice no e cosa conviene fare

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Rottamazione quinquies 2026: tutto ciò che bisogna sapere

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