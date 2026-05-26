Il 22 maggio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 88-2026, che converte il Dl 38-2026. Questa legge prevede la possibilità per alcuni Comuni di adottare una sanatoria per Imu, Tari e multe non pagate. Diversi enti stanno valutando l’adozione di questa misura, che permette di regolarizzare le posizioni fiscali pendenti. La decisione di applicarla spetta a ciascun Comune.

Sta per arrivare la rottamazione di Imu, Tari e multe da parte degli enti territoriali. Il 22 maggio è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge 88-2026 di conversione del Dl 38-2026 che introduce proprio tale novità. Nell’articolo, con il riferimento alla cosiddetta rottamazione quinquies, si definiscono anche l’ estensione della definizione agevolata delle cartelle e i debiti, tributari e non, con la sola esclusione di quelli che sono derivati da pronunce di condanna della Corte dei Conti. Vi rientrano diverse sanzioni amministrative come quelle per la violazione del codice della strada, le violazioni tributarie, Imu e Tari comprese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Rottamazione di Imu, Tari e multe: quali Comuni dicono sì alla nuova sanatoria

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Sanatoria fiscale 2026: rottamazione estesa a IMU, TARI e multe senza sanzioni né interessi

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