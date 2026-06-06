Roma slitta l’annuncio di D’Amico | solo dettagli burocratici oggi la giornata decisiva per il sì

L’annuncio di Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo della Roma è stato rinviato. La decisione è legata a dettagli burocratici che richiedono ancora chiarimenti. La giornata di oggi sarà quella decisiva per il via libera definitivo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa sulla firma o sulla conferma dell’incarico. La società lavora per completare le procedure prima di rendere pubblica la nomina.

L’attesa per l’annuncio ufficiale di Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo della Roma si prolunga di qualche ora rispetto alle previsioni iniziali. La fumata bianca definitiva, che molti addetti ai lavori ipotizzavano potesse arrivare già nella giornata di ieri, è stata momentaneamente rinviata a causa di pure e semplici lungaggini burocratiche. Dall’interno del centro sportivo di Trigoria non filtra però alcun tipo di allarme o segnale di frenata sulla trattativa. L’accordo tra le parti è blindato e si stanno semplicemente consumando gli ultimi passaggi formali necessari per vidimare i contratti. Il dirigente veneto attende l’ultimo via libera definitivo dall’ Atalanta e dalla famiglia Percassi per risolvere ufficialmente il vecchio vincolo e iniziare la nuova avventura nella Capitale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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