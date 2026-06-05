La Roma si affida a D’Amico | oggi la firma del nuovo DS poi scatta la campagna abbonamenti

La Roma ha annunciato la firma di D’Amico come nuovo direttore sportivo, con un annuncio previsto oggi. Dopo la firma, partirà la campagna abbonamenti per la stagione in corso. La società ha comunicato che le prossime ore saranno decisive per ufficializzare il passaggio di consegne. Nessun dettaglio è stato rivelato sui termini contrattuali o sui piani futuri. La nuova gestione si prepara a intraprendere le attività sportive già a partire dalla prossima settimana.

Le prossime ore segneranno l’inizio ufficiale di un nuovo corso dirigenziale in casa giallorossa. Come rivelato nell’edizione odierna de Il Tempo, a firma di Gabriele Turchetti, la Roma è pronta ad annunciare l’ingaggio di Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo del club, chiamato a raccogliere l’eredità lasciata da Frederic Massara. Tra la società capitolina e l’ Atalanta restano da limare soltanto le ultimissime formalità burocratiche per liberare il dirigente, ma l’obiettivo dei Friedkin è quello di mettere tutto nero su bianco e formalizzare l’accordo entro la serata di oggi, 5 giugno 2026. Il neo-direttore sportivo si troverà immediatamente proiettato in un vero e proprio tour de force operativo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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