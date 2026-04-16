Negli ultimi due fine settimana, le forze di Polizia di Caserta hanno condotto controlli in otto locali della movida a Aversa. L'operazione, coordinata a livello interforze, ha portato a sanzioni per un totale di 70mila euro. Le verifiche si sono concentrate sull’osservanza delle norme di sicurezza e sul rispetto delle normative anti-Covid. Nessun dettaglio è stato fornito sui nomi degli esercizi coinvolti.

Controlli nella luoghi della Movida di Aversa negli ultimi due weekend. La Polizia di Stato di Caserta ha coordinato una vasta operazione interforze nel comune di Aversa. All’intervento hanno preso parte militari dell’Arma dei Carabinieri, pattuglie della Guardia di Finanza, agenti della Polizia Locale, nonché personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell’ASL Caserta. Nel corso delle attività ispettive sono stati controllati 8 esercizi commerciali tra bar, ristoranti e locali di intrattenimento, con l’identificazione di circa 250 persone, tra cui oltre 40 lavoratori e circa 210 avventori.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, controlli della Polizia nei luoghi della movida: nel mirino 8 locali. Sanzioni per 70mila euro

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