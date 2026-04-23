Il calciatore ha ricevuto una proposta di rinnovo contrattuale da parte della società, che prevede la permanenza fino al 2029 e un’opzione per un’ulteriore stagione. La trattativa riguarda l’accordo tra le parti e il prolungamento del contratto, che si inserisce nel più ampio rapporto tra il giocatore e il club. La decisione finale sulla firma attende ancora di essere presa.

Riccardo Orsolini è a Bologna dal gennaio 2018. Mezza esistenza, buona parte della carriera, un senatore a. vita. Quasi. L’altro pezzo di mondo calcistico il Bologna l’ha già messo sul tavolo: proposta di rinnovo con ruolo di testimonial e bandiera, facendo leva su un concetto che per il numero 7 è sempre stato prioritario, la famosa mozione degli affetti. Per questo, oggi, non ci sarebbe Arabia o altro, ammesso che certi sondaggi fatti anche nel recente passato diventino davvero concreti e forti. Il Bologna e Orsolini, oggi, sembrano più possibilisti di ieri: continuare fino al 2029 con opzione per il 2030 non è utopia. Ora no. Al momento di simboli o bandiere ne esistono ben pochi: Lautaro è all’Inter dal 2018, Berardi è il poster del Sassuolo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Orsolini, Bologna a vita: si va verso il rinnovo fino al 2029

Notizie correlate

Bologna, rinnovo ufficiale per Odgaard: accordo fino al 2029Blindato il centrocampista danese: il nuovo contratto prevede anche un'opzione per un ulteriore anno.

Leggi anche: Inter, rinnovo blindato per Chivu: verso la firma fino al 2029

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Orsolini, il rinnovo si avvicina: la proposta del Bologna; Freuler e Orsolini piegano il Lecce, il Bologna vince 2-0 al Dall’Ara; Spalletti lancia Boga, ancora panchina per Orsolini: le probabili formazioni di Juventus-Bologna; Rimonta, Rowe ci crede Nel calcio tutto può succedere, e noi possiamo farlo.

Freuler e Orsolini piegano il Lecce, il Bologna vince 2-0 al Dall’AraBOLOGNA (ITALPRESS) – Non poteva esserci avvicinamento migliore all’impresa impossibile e a quella rimonta da tentare contro l’Aston Villa, per il Bologna. I rossoblù sconfiggono 2-0 il Lecce e lascia ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Bologna, Orsolini in crisi: altro errore su rigore, sempre con la Lazio. E il rinnovo è fermoIl tonfo al 'Dall'Ara' di ieri contro la Lazio ha portato all'ottava sconfitta casalinga nelle ultime 10 uscite. Con due schiocchi. tuttomercatoweb.com

Torna Orsolini titolare. E dato l’infortunio di Bernardeschi, che ne avrà per 2-3 settimane e non ci saranno più gare... - facebook.com facebook

: “ `” Le parole di Riccardo #Orsolini dopo la sconfitta contro l’Aston Villa e l’eliminazione dall’ #EuropaLeague @Jadegiacalone #Sportitalia x.com