Il candidato alla presidenza del Fenerbahçe ha annunciato che Greenwood è un giocatore della squadra. La dichiarazione è arrivata durante un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’accordo o sui tempi di inserimento nel roster. La notizia ha suscitato reazioni tra i tifosi e i media, ma non sono state fornite comunicazioni ufficiali da parte del club. Greenwood non ha ancora commentato pubblicamente la notizia.

Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahçe spiazza tutti e annuncia a sorpresa: «Greenwood è un nostro calciatore!». Il futuro di Mason Greenwood potrebbe presto tingersi di gialloblù. A confermarlo è stato Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahçe, che ha annunciato pubblicamente di aver raggiunto un accordo con l’esterno del Marsiglia. Parole nette, che lasciano pochi dubbi sull’esito della trattativa: “Greenwood è un nostro calciatore. Ha voluto e accettato di venire al Fenerbahçe proprio negli anni più importanti e produttivi della sua carriera”. L’operazione rappresenta anche una sfida diretta alla Roma. I giallorossi, su indicazione di Gian Piero Gasperini, avevano inserito Greenwood in cima alla lista degli obiettivi estivi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Il candidato alla presidenza del Fenerbahçe Safi annuncia il colpo: «Greenwood è un nostro calciatore!»

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