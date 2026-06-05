Una donna di 42 anni è stata arrestata a Roma con l’accusa di frode internazionale e riciclaggio. Era ricercata da tempo e considerata ai vertici di un’organizzazione criminale coinvolta in una maxi frode da 60 milioni di euro. Secondo le indagini, riciclava i soldi provenienti da attività illecite, contribuendo a nascondere il denaro illecito. L’arresto è stato eseguito in un appartamento nel centro della città.

È di un arresto e oltre 60 milioni di euro di danni il bilancio dell’operazione che ha portato alla cattura di una donna di 42 anni a Roma, accusata di frode, falsificazione di documenti pubblici autentici, partecipazione ad associazione per delinquere e riciclaggio di denaro. L’arresto è stato eseguito in seguito a un mandato europeo emesso dalle autorità del Lussemburgo, grazie a una collaborazione internazionale tra le forze dell’ordine. La fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la donna arrestata faceva parte di un’organizzazione criminale specializzata in frodi su scala europea. L’operazione che ha portato alla sua cattura è stata condotta dalla Squadra mobile di Roma, in collaborazione con il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip) e le autorità lussemburghesi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Virgilio.it - Roma, maxi frode da 60 milioni di euro: arrestata una latitante che riciclava i soldi per la banda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Frode al fisco da 10 milioni di euro: 15 indagati nel settore del gasolio

Notizie e thread social correlati

Ricercata in Lussemburgo e arrestata a Roma per una maxi frode, quanti milioni di euro ha sottrattoUna donna è stata arrestata a Roma con l’accusa di aver partecipato a una maxi frode internazionale.

Roma: arrestata la mente dei documenti per frode da 60 milioniUna donna è stata arrestata a Roma, accusata di aver orchestrato una frode da 60 milioni di euro.

Temi più discussi: Roma, arrestata collaboratrice di clan per maxi frode internazionale da 60 milioni; Maxi frode da 60 milioni di euro, arrestata latitante a Roma; Roma, frode internazionale da 60 milioni con società fantasma: arrestata 42enne; Trionfale, frode da 60 milioni in Europa: arrestata a Roma presunta collaboratrice del clan.

Roma, arrestata donna ricercata per una maxi frode internazionale da 60 milioni x.com

Roma, maxi frode da 60 milioni di euro: arrestata una latitante che riciclava i soldi per la bandaDonna di 42 anni arrestata a Roma per frode internazionale e riciclaggio: era ai vertici di un'organizzazione criminale. virgilio.it

Roma, arrestata collaboratrice di clan per maxi frode internazionale da 60 milioniRintracciata al Trionfale grazie alla cooperazione tra Italia e Lussemburgo, la donna è accusata di frode, documenti falsi e riciclaggio ... rainews.it