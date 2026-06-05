Una donna è stata arrestata a Roma, accusata di aver orchestrato una frode da 60 milioni di euro. Secondo le indagini, avrebbe coordinato un gruppo di società fantasma che eludevano i controlli bancari attraverso documenti falsi e operazioni irregolari. Le autorità hanno sequestrato numerosi beni e documenti. Le indagini proseguono per identificare altri soggetti coinvolti e chiarire i ruoli di ciascuno nell’organizzazione criminale.

Chi sono i vertici criminali che hanno guidato l'operazione?. Come facevano le società fantasma a eludere i controlli bancari?. Dove sono finiti i 60 milioni di euro sottratti?. Quali altri soggetti hanno beneficiato dei documenti contraffatti?.? In Breve Tre società fantasma, di cui una operativa in Italia, schermavano i flussi illeciti.. L'arresto avviene nel quartiere Trionfale dopo un mandato d'arresto europeo dal Lussemburgo.. Le accuse includono falsificazione di documenti pubblici e riciclaggio di denaro criminale.. L'operazione coinvolge la Squadra Mobile di Roma e il servizio Scip.. La mano invisibile dietro i milioni della frode internazionale arrestata nel quartiere Trionfale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Ameve.eu - Roma: arrestata la mente dei documenti per frode da 60 milioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook

Notizie e thread social correlati

Roma, frode internazionale da 60 milioni con società fantasma: arrestata 42enneUna donna di 42 anni è stata arrestata a Roma nell’ambito di un’indagine su una frode internazionale da 60 milioni di euro.

Fiumicino, maxi-frode da 50 milioni nel settore dei carburantiA Fiumicino si è conclusa un’indagine che ha portato alla scoperta di una frode nel settore dei carburanti, con un danno stimato in oltre cinquanta...