Roland Garros 2026 Cobolli-Zverev in finale | quando si gioca? Data orario e dove vederla in tv in chiaro

La finale del Roland Garros 2026 si terrà il 5 giugno a Parigi. La partita opporrà Flavio Cobolli a Alexander Zverev. L'incontro si svolgerà sui campi in terra battuta del torneo e sarà trasmesso in diretta in chiaro, con orario ancora da definire.

Parigi, 5 giugno 2026 – Quando si gioca la finale del Roland Garros 2026 tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev? Oggi, venerdì 5 giugno, il tennista azzurro ha raggiunto l’ultimo atto dello Slam di Parigi senza scendere in campo a causa del ritiro di Matteo Arnaldi, colpito da un virus nelle ore precedenti alla semifinale (leggi qui). Zverev invece ha battuto il ceco Jakub Mensik nel match della sessione diurna del Philippe-Chatrier, vinto in quattro set con il punteggio di 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 in due ore e 59 minuti di gioco. Cobolli arriva all’appuntamento dopo aver eliminato Pellegrino, Wu, Tien, Svajda, Auger-Aliassime e Arnaldi, mentre Zverev ha superato Bonzi, Machac, Halys, De Jong, Jodar e Mensik. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Roland-Garros 2026 - Alexander Zverev Reaches French Open Final: I didn't see myself as a favorite

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