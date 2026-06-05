Roland Garros Cobolli-Zverev in finale | quando si gioca? Data orario e dove vederla in tv in chiaro

La finale di Roland Garros 2026 tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev si terrà tra due giorni. La partita è prevista nel pomeriggio sulla terra rossa del torneo parigino. La trasmissione sarà visibile in chiaro in televisione, con orario ancora da confermare. Entrambi i giocatori sono arrivati in finale dopo aver superato vari turni eliminatori nel torneo di singolare maschile.

(Adnkronos) – Quando si gioca la finale del Roland Garros 2026 tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev? Oggi, venerdì 5 giugno, il tennista azzurro ha raggiunto l'ultimo atto dello Slam di Parigi senza scendere in campo a causa del ritiro di Matteo Arnaldi, colpito da un virus nelle ore precedenti alla semifinale. Zverev invece ha. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Roland-Garros : Cobolli affrontera Zverev en finale après le forfait d'Arnaldi, victime d'un «virus»

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Pazzesco pensare: Se Cobolli vince il Roland Garros, sarà il primo uomo italiano a vincere dal 1976, battendo il suo connazionale e numero 1 al mondo Sinner! reddit

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