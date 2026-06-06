Roland Garros 2026 FINALE | Cobolli vs Zverev | in Diretta su NOVE!

La storia è a un passo! Flavio Cobolli sfida Alexander Zverev nella finale del Roland Garros 2026. Un match imperdibile che tiene tutta l’ Italia con il fiato sospeso: riuscirà il talento azzurro a conquistare la terra rossa di Parigi? In questo video ti diamo tutte le coordinate per non perdere nemmeno un punto della sfida. Scopri gli orari ufficiali e come seguire la diretta integrale sul canale NOVE e in streaming su HBOMax. Il grande tennis è finalmente accessibile a tutti!? Non dimenticare di supportare il tennis italiano: iscriviti al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti e attiva la campanellina! Digital-News.it: informazione editoriale indipendente con aggiornamenti in tempo reale su TV, Sport, tecnologia e frequenze dal 1997. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Cobolli-Zverev si vedrà in tv sul Nove? Orario finale Roland Garros, programma, streamingFlavio Cobolli sfiderà Alexander Zverev nella finale di Roland Garros 2026, in programma domenica 7 giugno alle 15.

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