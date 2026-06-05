Un giocatore italiano si è qualificato per la finale di Roland Garros 2026 e il match contro Zverev sarà trasmesso in diretta sul Nove. La partita sarà visibile anche in chiaro, permettendo a un pubblico più ampio di seguirla. La finale si svolgerà in una delle principali fasi del torneo di tennis sulla terra battuta. La trasmissione sarà disponibile in diretta televisiva, senza ulteriori dettagli sulla data o l’orario.

Un italiano torna in finale al Roland Garros e l’atteso match sarà trasmesso in diretta anche in chiaro sul Nove. Sarà il romano Flavio Cobolli a sfidare il favorito Alexander Zverev. La finale dello slam parigino è in programma domenica 7 giugno, nel pomeriggio; non inizierà prima delle ore 15. L’incontro, oltre che sul Nove, sarà visibile anche su Europort, HBO Max e discovery+, che hanno trasmesso l’intero torneo. Flavio Cobolli accede alla finale dopo la vittoria a tavolino contro l’altro italiano Matteo Arnaldi. L’atteso e storico derby tra i due, che il Nove avrebbe garantito in diretta, non si è infatti giocato complice il ritiro prima ancora di scendere in campo del tennista sanremese, colpito da un virus. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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© Davidemaggio.it - Roland Garros 2026, la finale Cobolli-Zverev in diretta sul Nove

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Roland Garros 2026 Semifinale: Arnaldi vs Cobolli | in Diretta su NOVE!

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