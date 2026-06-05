Cobolli-Zverev si vedrà in tv sul Nove? Orario finale Roland Garros programma streaming

Flavio Cobolli sfiderà Alexander Zverev nella finale di Roland Garros 2026, in programma domenica 7 giugno alle 15. La partita sarà trasmessa in diretta sul Nove e disponibile anche in streaming. La sfida si svolgerà sulla terra battuta parigina, con l’inizio previsto nel primo pomeriggio.

Flavio Cobolli affronterà Alexander Zverev nella Finale del Roland Garros 2026, che andrà in scena domenica 7 giugno alle ore 15.00 sulla terra rossa di Parigi: sarà il Court Philippe-Chatrier a ospitare l’atto conclusivo del secondo Slam della stagione, si preannuncia un confronto molto serrato e avvincente tra il tennista italiano (alla sua prima occasione per conquistare uno dei quattro tornei più importanti del calendario internazionale) e il quotato tedesco (insegue il suo primo sigillo dopo aver perso tre finali). Chi alzerà al cielo la mitica Coppa dei Moschettieri? Chi scriverà il suo nome nel prestigioso albo d’oro della capitale... 🔗 Leggi su Oasport.it

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