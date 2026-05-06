L’allenatore del Milan ha convocato tutta la squadra in palestra, ma durante l’incontro ha parlato solo lui, affrontando il tema del futuro del club. La squadra ha a disposizione nove punti in classifica e si trova in una posizione di lotta diretta per la salvezza. Dopo questa riunione, l’attenzione si concentra sulla volontà di resistere e di mantenere il ritmo nel campionato.

Obiettivo: resistere. Ci sono 9 punti a disposizione e il Milan di Allegri è tornato (anche un po’ clamorosamente) a guardarsi le spalle. Non che le altre corrano troppo – vedi la Juventus fermata da un Verona già retrocesso – ma perdere la Champions League sarebbe drammatico, per non dire esiziale, per i rossoneri. L’ha detto lo stesso allenatore in conferenza stampa: “Sposta il mercato di 100 milioni ”, il riassunto. E sposta anche il futuro. A partire dalla panchina. Che Max Allegri, nei piani rossoneri, sia saldo al comando è abbastanza pacifico. Ma bisogna capire se a lui stesso piacerà l’idea di restare a lavorare per una squadra che non ha raggiunto l’ obiettivo della stagione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Allegri convoca tutti in palestra e poi parla solo lui: il suo discorso sul futuro del Milan

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