Luis Enrique parla del suo futuro | Non allenerò ancora per tantissimo

Luis Enrique ha dichiarato che non allenerà a lungo termine. La sua frase è stata pronunciata in un momento in cui il Paris Saint-Germain si prepara alla finale di Champions League contro l’Arsenal, prevista per il prossimo sabato. La squadra francese si concentra sulla partita, mentre l’allenatore ha indicato che il suo impegno nel ruolo non proseguirà per molto tempo. La finale si svolgerà tra pochi giorni.

Parigi, 23 maggio 2026 – Il Paris Saint-Germain si prepara alla finale di Champions League di sabato prossimo contro l'Arsenal. La squadra si allena agli ordini di Luis Enrique che, dopo la vittoria dell'anno scorso contro l'Inter, vuole fare il bis. Dal suo arrivo a Parigi, nel luglio del 2023, il tecnico spagnolo ha fatto fare il salto di qualità definitivo al club: 3 campionati francesi (l'ultimo questa stagione), due Coppe di Francia e tre Supercoppe francesi, oltre, chiaramente, la Champions League della scorsa stagione. In tutte le squadre in cui ha allenato, Luis Enrique ha lasciato qualcosa, dal Celta Vigo al Barcellona, squadra con la quale ha conquistato il Triplete nella stagione 2014-15, fino al Paris Saint-Germain stesso, passando anche per l'esperienza con la nazionale spagnola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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