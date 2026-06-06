Rivoluzione nelle parrocchie di Roma | ecco tutti i nuovi parroci quartiere per quartiere
La diocesi di Roma ha annunciato le nuove nomine di parroci, con effetto dal primo settembre. Le nomine riguardano diversi quartieri della città e riguardano vari incarichi parrocchiali. La comunicazione riguarda le assegnazioni di nuovi parroci e i cambi di incarico all’interno delle parrocchie romane. La lista completa delle nomine è stata resa pubblica e riguarda le diverse zone della città.
La diocesi di Roma ha reso note le nuove nomine ecclesiastiche, la maggior parte delle quali entreranno in vigore dal primo settembre. Le designazioni, comunicate dal cardinale vicario e dal consiglio episcopale della diocesi, hanno ricevuto l'approvazione del Santo Padre.Le nuove parrocchieTra i. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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