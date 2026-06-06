Rivoluzione nelle parrocchie di Roma | ecco tutti i nuovi parroci quartiere per quartiere

Notizia in breve

La diocesi di Roma ha annunciato le nuove nomine di parroci, con effetto dal primo settembre. Le nomine riguardano diversi quartieri della città e riguardano vari incarichi parrocchiali. La comunicazione riguarda le assegnazioni di nuovi parroci e i cambi di incarico all’interno delle parrocchie romane. La lista completa delle nomine è stata resa pubblica e riguarda le diverse zone della città.