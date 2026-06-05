A Firenze, i redditi variano significativamente tra i quartieri. Piazzale Donatello registra i redditi medi più alti, mentre le zone periferiche mostrano livelli più bassi. Negli ultimi anni, alcune aree periferiche hanno registrato un aumento dei redditi medi, riducendo le disparità con i quartieri centrali. La distribuzione dei redditi resta comunque molto disomogenea, con differenze evidenti tra le zone più centrali e le aree periferiche della città.

Firenze, 5 giugno 2026 – Il volto economico di Firenze si specchia, ancora una volta, nelle sue asimmetrie geografiche. La pubblicazione degli ultimi dati sulle dichiarazioni dei redditi 2025 (anno d’imposta 2024) da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze solleva il velo su una città a due velocità, dove il divario tra il quartiere più ricco ( Piazzale Donatello ) e quello meno ( Le Piagge ) raggiunge 20.546 euro. Una mappatura, rielaborata su base geografica per il Corriere della Sera, che fotografa non solo quanto guadagnano i fiorentini, ma come si sta ridisegnando la geografia sociale del capoluogo toscano sotto la spinta della crisi abitativa e del boom turistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I redditi dei fiorentini quartiere per quartiere. Piazzale Donatello batte tutti ma la periferia è in rimonta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milano, la mappa dei redditi quartiere per quartiere: dove si guadagnano 80mila euro (e dove gli stipendi crollano)Una recente analisi delle dichiarazioni dei redditi a Milano rivela grandi differenze tra i vari quartieri della città.

La mappa dei redditi di Milano, quartiere per quartiere: ecco dove vivono i più ricchi (e dove sono crollati i guadagni)A Milano, i redditi medi sono aumentati rispetto all'anno precedente, passando da 36.

Argomenti più discussi: I redditi dei fiorentini quartiere per quartiere. Piazzale Donatello batte tutti ma la periferia è in rimonta; Redditi, quali sono i quartieri più ricchi nelle città italiane? Le mappe interattive di Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, Firenze e Bari.

I redditi dei fiorentini quartiere per quartiere. Piazzale Donatello batte tutti ma la periferia è in rimontaVentimila euro di differenza fra la parte più ricca della città e quella più popolare. Le aree più esterne però crescono velocemente: a Soffiano-Legnaia il record (+4,68%) ... msn.com

I redditi dei fiorentini: spuntano 1000 euro in più a testa, ma uno su tre è in fascia grigiaFirenze, 26 aprile 2026 – Un po’ più ricchi dell’anno precedente. Ma non troppo. Con un reddito medio pro capite complessivo di 30.869 euro, cioè 1.148 euro in più rispetto a 12 mesi prima. Il viaggio ... lanazione.it