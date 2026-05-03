Un quartiere che sembra un paese è il più piccolo quartiere di Roma

Il quartiere Trieste-Salario, il più piccolo di Roma, si presenta come un'area ricca di curiosità e luoghi da scoprire. Tra le attrazioni ci sono la famosa sedia del diavolo e il museo Macro, situato in via Nizza. Questa zona della città offre anche spazi verdi e alcune boutique, rendendola un quartiere compatto ma vario. Sono cinque le attività principali da provare per conoscere meglio questa parte di Roma.

5 cose da fare nel quartiere Trieste-Salario, il più piccolo di Roma: dalla sedia del diavolo al museo Macro in via Nizza. Il quartiere Trieste-Salario. Il quartiere Trieste-Salario è considerato il quartiere più piccolo di Roma. La sua costruzione è relativamente recente, considerando che la zona ha subito il primo processo di urbanizzazione nel 1909. Solamente nel 1926 comincia ad assumere le caratteristiche di un vero e proprio quartiere, sotto il nome di “ Quartiere Savoia “, in omaggio ai regnanti. LEGGI ANCHE – Roma, ecco qual è il rione più antico e uno dei luoghi più pittoreschi della città Il quartiere si trova nell’area centro-nord di Roma e confina con Montesacro, Val Melaina e Parioli.🔗 Leggi su Funweek.it

Qual è il quartiere migliore dove abitare a Roma

Notizie correlate

Leggi anche: Box e posti auto sono il vero affare d'oro a Roma. Ecco i nuovi prezzi, quartiere per quartiere

Fiumicino e i numeri della popolazione: una crescita che cambia da quartiere a quartiereFiumicino, 2 marzo 2026 – Per capire davvero come sta cambiando Fiumicino bisogna partire da una fonte certa: i dati ufficiali dell’ISTAT.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: È sbagliato comprare casa in un quartiere gentrificato? - Kwame Anthony Appiah; Roma segreta: il weekend da gentleman tra luoghi nascosti, trattorie iconiche e hotel da sogno; Urban trek della Liberazione con pic nic vegano; VITTORIO A TAVOLINO, IL FILM SUL PING PONG CHE UNISCE L’ESQUILINO.

Quartiere Coppedè: il lato magico e inquietante di Roma che pochi conosconoTra torri, lampadari sospesi e simboli esoterici: il quartiere Coppedè è il volto magico e misterioso di Roma che pochi conoscono. funweek.it

Roma da vivere: itinerari tra meraviglie iconiche e scoperte autenticheNel nostro ultimo articolo abbiamo visto come viaggiare in Calabria durante le vacanze, oggi vi sveliamo i segreti di un’alta meta ... zoom24.it

Tragedia all’alba sul Grande raccordo anulare di Roma, all’altezza dell’uscita Tuscolana. Un uomo di 35 anni è morto dopo essere stato investito mentre si era fermato per prestare soccorso a un’auto coinvolta in un incidente. Secondo una prima ricostruzio - facebook.com facebook

Global Sumud Flotilla, rientrato a Roma Tony La Piccirella. L'attivista: "Noi continuiamo, ci stiamo riorganizzando. È stato un rapimento praticamente in acque europee". Ong: "Il fermo degli attivisti Flotilla in Israele prolungato di due giorni" x.com