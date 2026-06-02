Una donna ha denunciato di essere stata vittima di mobbing sul posto di lavoro. L’episodio sarebbe avvenuto in un’azienda della regione, dove avrebbe subito pressioni e comportamenti vessatori nel corso degli ultimi mesi. La denuncia è stata presentata alle autorità competenti, che stanno avviando le indagini. La persona coinvolta ha deciso di rendere pubblica la sua esperienza, sostenendo di aver trovato il coraggio di parlare dopo un lungo percorso di silenzio.

Forlì, 2 giugno 2026 – Le tragedie greche hanno questa ostinazione: continuano a riconoscere il presente. Accade anche in ‘Ritorno’, lo spettacolo che il 23 giugno alle ore 21 andrà in scena all’Auditorium Conad Città di Forlì e che, attraverso la figura di Antigone, affronterà i temi del mobbing e dell’omertà. Promosso da Nostos, l’associazione fondata da Emanuela Pedri per sostenere le vittime di vessazione e disagio lavorativo, lo spettacolo si inserisce nelle attività con cui la famiglia tiene viva la memoria di Sara Pedri, che proprio il 23 giugno compirebbe 37 anni. Secondo l’ipotesi investigativa, dopo essere scomparsa a Cles, in Trentino, il 4 marzo 2021, si sarebbe gettata nel lago di Santa Giustina, a seguito di presunte vessazioni denunciate sul luogo di lavoro (il suo corpo, però, non è mai stato ritrovato). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Su il sipario nel nome di Sara Pedri, dalla tragedia greca al mobbing: vince il coraggio di denunciare

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