Il teatro si fa memoria civile | all' Auditorium lo spettacolo Ritorno dedicato a Sara Pedri

Notizia in breve

Il 23 giugno alle 21 all’Auditorium Conad di Città di Forlì si terrà “Ritorno”, uno spettacolo scritto e diretto dal drammaturgo Gianni Guardigli. Lo spettacolo, che combina prosa e musica dal vivo, è dedicato a Sara Pedri e si propone come una memoria civile attraverso il teatro.