Il teatro si fa memoria civile | all' Auditorium lo spettacolo Ritorno dedicato a Sara Pedri
Il 23 giugno alle 21 all’Auditorium Conad di Città di Forlì si terrà “Ritorno”, uno spettacolo scritto e diretto dal drammaturgo Gianni Guardigli. Lo spettacolo, che combina prosa e musica dal vivo, è dedicato a Sara Pedri e si propone come una memoria civile attraverso il teatro.
Il prossimo 23 giugno, alle 21, il palcoscenico dell’Auditorium Conad di Città di Forlì ospiterà “Ritorno”, uno spettacolo intenso e profondo che fonde insieme prosa e musica dal vivo, scritto e diretto dal drammaturgo Gianni Guardigli. Al centro della scena ci sarà l’attrice Arianna Ninchi, la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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