Tarquinia controlli interforze nel centro storico | nel mirino alcol ai minori e droga

Tarquinia, 23 marzo 2026 – Nel corso di un articolato servizio interforze di controllo del territorio, la polizia locale di Tarquinia, coordinata dal comandante del Nicola Fortuna e dal commissario Sergio Bernabei, in collaborazione con la polizia di Stato e i carabinieri, ha svolto un’intensa attività nelle ore serali e notturne finalizzata alla prevenzione e repressione della vendita di alcolici ai minori, nonché al contrasto del consumo eccessivo di bevande alcoliche e dei fenomeni di vandalismo. I controlli si sono concentrati nel centro storico, con focus su piazza Belvedere, uno dei principali punti di aggregazione giovanile. Durante le verifiche, gli operatori hanno accertato il possesso, da parte di diversi giovani, di numerose bottiglie di bevande alcoliche di vario genere. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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